Vitória com Verstappen 'pendurado' mostra que a Fórmula 1 está mudando

Mas, neste momento da prova, lá pela volta 30, ele estava sendo instruído a conservar os pneus, já que sua única chance seria atacar no final. Verstappen tinha conseguido ficar na pista por mais duas voltas, então tinha pneus mais novos, uma vantagem que não era exatamente confortável. Ele sempre tenta sair da janela de SC do carro que vem atrás, ou seja, abrir uma vantagem de cerca de 12s para ter autonomia de parar e seguir na frente se a corrida for neutralizada, mas certamente não tinha margem para isso.

Mas o cenário parecia estar sob controle. A diferença chegou a estar em 7s, com Norris reclamando de seu ritmo. Mas o ritmo agressivo que Verstappen estava exercendo começou a causar seus danos. Seus pneus duros não responderam tão bem quanto os médios do início da prova, e o ritmo começou a despencar. Norris estava tirando quase meio segundo por volta em alguns momentos e parecia ter tempo de diminuir a diferença para menos de um segundo e tentar atacar com a asa traseira móvel em um circuito no qual é difícil ultrapassar.

Aqui, vale um adendo. O principal ponto que o extenso pacote de mudanças que a McLaren trouxe para a etapa de Miami resolveu foi a eficiência aerodinâmica do carro, que antes era forte principalmente nas curvas de alta, mas lento nas retas. Neste fim de semana, Norris e Oscar Piastri voaram nas retas. Então ele realmente tinha a chance de atacar Verstappen.

Mas o holandês voltou a forçar tudo o que podia de cartão amarelo e tudo, se manteve na pista e segurou a vantagem acima de um segundo até depois do ponto de detecção da asa traseira móvel na última vez que eles passaram por lá, no final da penúltima volta.

E Norris não teve como atacar. "Com mais duas voltas, eu chegava nele", lamentou o inglês, que teve com a McLaren um ritmo até mais forte em relação à Red Bull do que há duas semanas, quando venceu em Miami, em parte ajudado por um Safety Car.

Isso quer dizer que todas as corridas agora serão assim, com a McLaren e a Red Bull próximas?

Os vários trechos de alta velocidade de Imola são favoráveis para a McLaren, e também é verdade que a Red Bull não teve um final de semana nem um pouco tranquilo, com dificuldades para fazer o carro funcionar nas ondulações do circuito italiano e com as atualizações que trouxe.