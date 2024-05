Vettel se emociona ao guiar McLaren de Senna e carregar bandeira do Brasil

Eu me lembro do momento em que eu estava sentado no sofá com meu pai... Ele estava muito triste, e isso, inicialmente, você não entende, porque você não vê seu pai sendo tão triste tantas vezes.

Então foi poderoso passar por isso de novo hoje, eu tive imagens curtas na minha cabeça quando estava correndo e gritando seus nomes, e eu só posso imaginar o que isso significa para as pessoas no Brasil, porque ele está para muito além de um ídolo. Acho que essa é a história poderosa de Ayrton, em termos de ter certeza que, fora do Brasil, as pessoas ainda se lembram disso, e tomam inspiração, porque é muito poderoso.

Cinco vitórias com o MP4/8

Em 1993, o brasileiro conquistou cinco vitórias com o modelo MP4/8. Essa é a segunda vez que o alemão pilota a McLaren de Senna. A primeira foi durante o Festival da Velocidade Goodwood, que aconteceu no Reino Unido, em julho de 2023. O alemão é dono de um dos modelos da temporada de 1993.

Ao longo do final de semana Vettel organizou encontros e eventos para relembrar o ídolo nacional. Na quinta-feira, pilotos, ex-pilotos e personagens importantes da categoria, vestiram camisetas com as cores do capacete de Senna e se reuniram para uma corrida de rua na pista.