F1 fecha as portas a uma 11ª equipe e Andretti vai ter que esperar até 2028

Na verdade, desde que o processo de candidatura para novas equipes foi aberto, pela FIA, no início do ano passado, estava claro que a F1 (leia-se, a Liberty Media) não demonstrava grande entusiasmo com a ideia. E a questão da entrada da Andretti se tornou mais um na queda de braço entre a F1 e a FIA, que se intensificou desde que Mohammad ben Sulayem assumiu a presidência da federação.

As equipes sempre foram contra pelo temor de que uma nova equipe dilua o valor de mercado da Fórmula 1 e também o que eles recebem anualmente da divisão dos lucros da categoria. As últimas parcerias fechadas indicam que o valor das equipes está aumentando muito nos últimos anos e é natural que elas não queiram arriscar mudar isso. O mesmo vale para a Liberty Media, lembrando que, em 2024, é esperado que a F1 tenha uma receita superior aos 3 bilhões de dólares pela primeira vez em sua história.

Andretti já tinha carro no túnel de vento

Do lado da Andretti, eles fizeram de tudo para conseguir a aprovação. Eles já estão, na verdade, com o projeto em andamento, e inclusive colocaram um carro no túnel de vento, já contrataram profissionais e investiram em infraestrutura.

O pedido da Andretti era para entrar na F1 em 2025 ou 2026, mas a F1 deixou claro que só aceita rever a decisão publicada nesta quarta-feira para a temporada 2028.

A avaliação é de que "a presença de uma 11ª equipe não agregaria, por si só, valor ao campeonato. Não acreditamos que o candidato seja um participante competitivo."