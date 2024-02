Chefe da Red Bull é investigado por conduta imprópria e pode perder o cargo

Embora Wheatley seja a opção mais óbvia a curto prazo, a Red Bull teria outros nomes no mercado, já que, nos últimos 12 meses, Mattia Binotto, Otmar Szafnauer e Guenther Steiner perderam seus empregos de chefes de equipe.

O fato é que esse tipo de denúncia tem que ser levado a sério em uma categoria que busca se afastar de seus clichês históricos, como bem lembrou o chefe da Williams, James Vowles. Ele aproveitou que foi questionado sobre a situação de Horner no lançamento da equipe para reafirmar que importunações não têm espaço em sua equipe.

"Voltando 20 anos no tempo, o esporte era dominado por homens. Se você me perguntasse o que era formada uma equipe de F1, diria que eram homens brancos com 40 anos, algo do tipo. Isso está mudando e essa mudança é positiva. Eu só posso controlar o que acontece com a Williams, e o que posso fazer com nossa realidade é abrir os olhos de todos porque é assim que temos de ser. As melhores ideias não vêm de um grupo limitado de indivíduos. Elas vêm da diversidade", lembrou o britânico.

"Essas são apenas alegações, não tenho conhecimento do que está por trás disso e o significado do que aconteceu. Tudo o que posso dizer é que, se acontecesse na nossa equipe, daríamos total apoio para que fosse resolvido e nos certificaríamos de ter uma cultura em que todos são aceitos. Temos de olhar no espelho, fazer as perguntas que devem ser feitas internamente e tomar decisões das quais teremos orgulho em 10 anos."