Oficial! Anderson Silva fará luta de boxe contra Chael Sonnen em São Paulo

Depois de Anderson Silva e o ator americano Terry Crews brincarem nas redes sociais sobre um possível duelo, o brasileiro anunciou oficialmente o nome do seu verdadeiro adversário neste domingo (19), no programa da Rede Globo Fantástico. Velho conhecido do Spider, Chael Sonnen foi escolhido como o oponente para a luta de boxe que marcará a despedida oficial do atleta no Brasil.

A disputa será realizada nas regras do boxe profissional no próximo dia 15 de junho, no Komplexo Templo, em São Paulo. O evento 'Spaten Fight Night' será fechado para cerca de 600 convidados e promete reunir atrações musicais, além dos confrontos no ringue.

Vale lembrar que Anderson e Sonnen foram rivais por anos durante suas carreiras no UFC. Os atletas mediram forças no octógono em duas ocasiões, e o brasileiro venceu ambas. Na primeira delas, porém, o Spider sofreu com a força e pressão do oponente, que acabou finalizado no quinto round.