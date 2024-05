Lutador negro leva voadora em estação por estar abraçado com mulher branca

Um lutador da seleção brasileira de taekwondo foi agredido por trás ontem (14) em uma estação da CPTM, em São Caetano do Sul (SP). O motivo: ele é negro e estava abraçado com uma mulher branca.

Matheus Cerqueira Santana, o agressor, está preso. Ele foi linchado por populares que ouviram as ofensas racistas dele contra Gabriel Campolina Santos. A policiais, depois, justificou as agressões, verbais e físicas, por estar "estressado". A coluna falou com a delegacia em que Matheus está detido, mas não conseguiu contato com representates.

O episódio aconteceu quando Gabriel, que é faixa preta de taekwondo, estava sentado na escada da estação, ao lado de Sabrina Soares dos Reis Santos, uma amiga. "A gente estava um do lado do outro quando, do nada, eu senti a voadora. Achei que alguém tinha caído em cima da gente, quando olhei para trás, ele começou a me bater, puxar meu cabelo", contou o lutador ao Olhar Olímpico.