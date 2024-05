Ótimo início de temporada põe Piu na briga por ouro olímpico

O ranking mundial dos 400m com barreiras tem mais de 30 atletas, do segundo lugar adiante, separados pela mesma vantagem, de 1s09, que Alison 'Piu' dos Santos, tem na liderança, sobre o segundo colocado. Um início de temporada que anima pensando na Olimpíada.

É verdade que a etapa de Doha da Diamond League, na sexta-feira (10), foi só a primeira competição relevante do ano a reunir parte dos melhores do mundo dos 400m com barreiras. É comecinho de temporada, e muita coisa vai acontecer daqui até Paris.

Mas o fato de o desempenho extraordinário de Piu ter vindo agora joga a favor do brasileiro. Ninguém nunca havia corrido tão rápido tão cedo no ano. Fazer 46s86 agora eleva bastante o sarrafo que os melhores do mundo vão ter que alcançar para competir com Piu na hora que for para valer.