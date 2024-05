CBDA recusa pedido de gaúchos para cancelar etapa de águas abertas

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) recusou pedido formalizado pelo Grêmio Naútico União (GNU) para que a etapa de Fortaleza (CE), no início de junho, não conte para o ranking nacional de águas abertas. Os atletas gaúchos estão com dificuldade de sair do Rio Grande do Sul, e não há previsão de reabertura do aeroporto Salgado Filho.

O pedido é assinado por Viviane Jungblut, atleta do GNU classificada à Olimpíada nas águas abertas e que tem sido o principal nome das competições nacionais, uma vez que Ana Marcela Cunha vive na Itália e compete com mais regularidade no exterior.

No pedido, endereçado ao presidente da CBDA Luiz Fernando Coelho, Vivi solicita que a etapa do Brasileiro Interclubes de Águas Abertas "seja cancelada ou adiada, de forma que todos os atletas tenham as mesmas condições e direitos".