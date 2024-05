Leo de Deus critica CBDA e quer ser convocado para as Olimpíadas

Por que Marcelo sim, e Leo não?

Na seletiva propriamente dita, somente três atletas fizeram índice, e mais quatro foram convocados utilizando a "salvaguarda". Outros 11 foram convocados para compor os cinco revezamentos brasileiros classificados, incluido Marcelo Cherighini.

O velocista entrou na seleção como segundo colocado dos 100m livre e parte do revezamento 4x100m livre. Como Chierighini nadou abaixo do índice exigido pela World Aquatics no Troféu Brasil de 2023, a CBDA permitirá que ele seja inscrito nos 100m livre em Paris, como é de costume.

"Quando eu bati na final dos 200m borboleta e vi 1min56s24, pensei: 'Estou fora dos Jogos Olímpicos'. Mas a partir do momento que a confederação toma decisão assertiva de puxar um atleta que fez índice A que não estava dentro do critério, por que não fazer o mesmo com o Leonardo de Deus, que fez índice na mesma competição?", questiona o próprio Leonardo de Deus.

Há, entre os dois casos, uma diferença importante, porém. Marcelo atingiu um critério para entrar na seleção (ser segundo colocado dos 100m livre na seletiva); Leo, não. Tradicionalmente, quem está na seleção pode nadar todas as provas para as quais têm índice, independente de quando esse índice for feito. Tanto é que a seleção ainda participa do Sette Colli, na Itália, em buscas de novas vagas, mas não de aumentar o time.

No caso de Chierighini, o fato de ele já ter índice permitiu à CBDA não contá-lo para a credencial "relay only". O Brasil tem só dez destas, para atletas que não vão disputar nenhuma prova individual em Paris. Com todas ocupadas pelos componentes dos 4x100m e 4x200m livre, masculino e feminino, sobraria nenhuma para completar o 4x100m medley misto.