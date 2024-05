Rayssa Leal puxa a fila, e skate brasileiro encaminha 12 nas Olimpíadas

Pelo número altíssimo de pontos distribuídos, qualquer um que ficar entre os cinco ou seis primeiros em Budapeste irá à Olimpíada. Mas, como são 22 vagas por prova, poucas posições permitem esse salto, e a elite já está muito bem definida, já dá para dizer que o Brasil terá time completo em Paris.

No street feminino, Rayssa está matematicamente dentro. Ela tem 457 mil pontos e não sai nem do top6, mais. Pamela Rosa, em 13º lugar, está com a 10ª vaga (são seis japonesas na frente dela, e três não irão a Paris). Gabi Mazetto é a 16ª, com mais de 50 mil pontos de folga sobre Kemily Suiara e Isabelly Avila, que têm resultados bem abaixo do top12 que vão precisar em Budapeste.

No park masculino, Augusto Akio (202 mil pontos), Pedro Barros (201 mil) e Luigi Cini (188 mil) foram finalistas em Xangai e têm enorme folga sobre Pedro Quintas (73 mil), Pedro Carvalho (52 mil) e Murilo Peres (24 mil). Matematicamente a briga está aberta, mas Quintas precisaria no mínimo ser top5 em Budapeste.

A situação é semelhante no park feminino. Raicca Ventura (147 mil pontos), Isadora Pacheco (139 mil) e Dora Varela (137 mil) estão encaminhadas. Mas Yndiara Asp (53 mil) ainda sonha. Para tirar eses pelo menos 84 mil pontos em Budapeste, porém, ela teria pelo menos que ser finalista, contando com campanhas ruins de Isadora e Dora, finalistas em Xangai.

A única disputa aberta de fato é no street masculino. No street, Giovanni Vianna chegou aos 149 mil pontos com o sétimo lugar na China, em 10º do ranking mundial, e, assim como Kelvin Hoefler (92 mil), o 16º, está com os dois pés em Paris.

Mas Filipe Gustavo (66 mil) é o 22º e, hoje, estaria com a 16ª vaga, com 33 mil pontos de folga dentro da zona de classificação internacional. Na corrida interna, Gabryel Aguilar (38 mil) e Filipe Mota (23 mil) podem ultrapassá-lo na última etapa. Filipe Mota precisa no mínimo de um top12, algo que ainda não fez na corrida olímpica. Mas Gabryel já foi duas vezes semifinalista, resultado que poderá servir em Budapeste, dependendo do que Filipe Gustavo fizer.