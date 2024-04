Vela deve rasgar regulamento e levar à Olimpíada até 7 atletas sem índice

A política para alocação de contêineres, por exemplo, diz que todos os países classificados terão direito a um contêiner, e um segundo seria oferecido a quem classificar mais de cinco barcos, ou mais de três com a condição de dois deles sejam de dupla.

Pelo critério de índice técnico criado pela CBVela, só podem ser convocados à Olimpíada atletas que terminarem entre os 16 primeiros de determinados eventos de primeira linha, como Mundiais. Hoje, só Martine Grael/Kahena Kunze (49erFX), Bruno Lobo (Fórmula Kite) e Matheus Isaac (IQFoil) cumprem esses critérios, e só eles têm entrado na conta de classificados do COB.

Todos os eventos elegíveis já foram disputados, mas no fim deste mês acontece um torneio importante, a Semana de Vela de Troyès, na França, que vale como seletiva olímpica na Kite (Maria do Socorro é forte candidata) e onde um bom resultado de um barco brasileiro poderia justificar sua elegibilidade pelo índice técnico.

No Princesa Sofia, em Palma de Maiorca (Espanha), já foi assim, e nenhum dos quatro barcos que estão na berlinda (Nacra 17, ILCA 6, ILCA 7e 470) flertaram com um top16. Logo, uma flexibilização do regulamento parece improvável.

Só restariam duas opções: cumpri-lo ou rasgá-lo.

A favor da segunda opção está a questão estrutural. Se só tiver três barcos em Marselha, o Brasil só terá direito a dois botes de apoio. Mas a flotilha subiria para quatro botes com as sete classes já classificadas, e para cinco com oito classes. Esses botes poderiam ser usados prioritariamente para quem atingiu o índice.