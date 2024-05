Árbitro é acusado de racismo, e clube é julgado por tirá-lo de quadra

"Qualquer um pode ter o cabelo armado, isso é característica pessoal, não racial", disse Alex. "Não entendo como racismo, e sim como um comentário infantil e infeliz", continuou o árbitro em contato com a coluna.

A postura no jogo, relatada em súmula, foi outra. Alex teria dito, sobre a queixa da vítima: "Vai começar de mimimi? Qualquer coisa agora é racismo. Foi brincadeira, eu brincava assim com a minha ex e ela também não gostava". Quando dirigentes do Paulistano reclamaram, Alex apontou falta técnica contra o time.

No segundo quarto, um diretor do clube entrou na quadra acompanhado de dois seguranças, que retiraram Alex. A partida foi retomada com um único árbitro, mas nem o Paulistano nem a profissional agredida abriram Boletim de Ocorrência. Como ela não concedeu entrevista, a coluna vai omitir o nome dela.

Procurada, a FPB informou ao Olhar Olímpico que Alex foi retirado dos jogos para os quais estava escalado naquele fim de semana e, desde então, está afastado administrativamente, ainda que nenhuma punição tenha sido publicada. "Não agimos assim, de expor a pessoa sem que antes ela tenha o direito de se defender", explicou o presidente Enyo Correia.

Na falta de uma punição da federação, Alex segue trabalhando normalmente como árbitro em torneios da Secretaria Estadual de Esporte. Somente após ser procurada pela coluna, na terça, é que a FPB se posicionou publicamente sobre o assunto pela primeira vez.

"Qualquer ato desta natureza, que venha a ser cometido por atletas, técnicos, dirigentes, oficiais de mesa e quadra, em competições oficiais, a FPB tem como conduta afastar o agressor, imediatamente, até que os fatos sejam averiguados e julgados pela Tribunal de Justiça Desportiva", disse a FPB em nota publicada no seu site, sem citar o episódio.