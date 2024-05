Confederação exige Pix de R$ 26 mil para atleta poder disputar Brasileiro

O pagamento de uma multa de US$ 5 mil é uma das punições aplicadas a uma confederação nacional quando um atleta é suspenso por doping. Esse tipo de punição adicional não existe em outras modalidades e foi introduzida no levantamento de peso como forma de pressão sobre as confederações, para que elas também atuem no combate ao doping e se responsabilizem pelas delegações.

Cinco anos após a aplicação da multa à CBLP, a confederação agora alega que é responsabilidade de Matheus arcar com o prejuízo. Por isso, passou a cobrá-lo.

Em 1º de abril, enviou a ele uma notificação extrajudicial (fora da Justiça) notificando-o para, no prazo máximo e improrrogável de 10 dias, depositar os US$ 5 mil. E avisando que, se ele não pagasse, ele poderia ser punido com base no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Este artigo trata da obrigação de cumprimento de "(...) exigência, requisição ou qualquer ato normativo ou administrativo" da confederação. Mas só o STJD pode punir com base no código, não a confederação, e não houve denúncia à Justiça Desportiva.

Procurada, para explicar como o CBJD poderia ser usado para impedir Matheus de competir, a confederação disse que a decisão "se funda no devido processo legal que ocorreu dentro do tribunal antidoping". O processo não cita qualquer responsabilidade de Matheus sobre a multa adicional aplicada à confederação, nem condiciona seu retorno às competições ao pagamento desta multa.

Pelo contrário: o combate ao doping se encaixa no princípio de Bis in idem, que diz que ninguém pode ser punido duas vezes pela mesma infração.