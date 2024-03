COI aperta o cerco contra a Rússia e revela bandeira 'neutra' para Paris

Ainda que o país não fosse a "Rússia", havia uma clara identificação nacional. A bandeira criada pelo COI tinha os anéis olímpicos e uma chama nas cores da Rússia, o hino tocado no pódio era uma música de Tchaikovsky, um compositor russo, e até o uniforme remetia ao país.

Agora os atletas usarão uma bandeira onde está escrito "Individual Neutral Athlete" (atleta individual neutro) e não haverá a ideia de que eles formam uma equipe. Tanto que as medalhas conquistadas por cada um deles não contarão para nenhum agrupamento e não irão para o quadro de medalhas. Se um russo (ou bielo-russo) for campeão olímpico, ele terá direito ao ouro, mas nenhuma equipe computará o resultado. O hino também foi divulgado hoje, e é uma música neutra, criada com esse propósito.

De acordo com o COI, a expectativa que menos de 80 atletas (até 54 russos e até 28 bielo-russos) compitam sob essa bandeira, ante a uma delegação de 335 atletas russos em Tóquio e de 104 competindo por Belarus naqueles Jogos.

Agora as regras são mais rígidas, afinal. Primeiro porque esses esportistas não podem se classificar como equipe, seja ela coletiva (vôlei, futebol, basquete, etc) ou de esportes individuais (revezamentos no atletismo, provas por equipes na esgrima, ginástica, etc).

E segundo por uma exigência de que esses atletas não tenham defendido o ataque à Ucrânia. Hoje o COI anunciou que uma comissão vai avaliar caso a caso. Entre os membros dessa comissão, de três nomes, está Pau Gasol, ex-jogador de basquete da Espanha.

Mais cedo, o COI havia soltado carta contra a "politização do esporte" em uma crítica direta à Rússia, que está propondo a realização dos "Jogos da Amizade", que aparenta ser um contraponto à Olimpíada. A edição de verão será em setembro, em Moscou. Os organizadores prometem premiações altíssimas e nenhuma regra contra o doping.