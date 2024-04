Palmeiras e Crefisa: uma história tão improvável quanto fascinante

Teria sido muito bacana saber mais detalhes de todo esse passo-a-passo, assim como o ambiente durante o primeiro encontro entre Leila e Paulo.

Desde então, Leila tomou gosto pelo negócio do futebol. Primeiro como patrocinadora, depois como conselheira, finalmente como presidente.

O Palmeiras estaria onde está sem ela? A resposta passa por fazermos outras perguntas: Haveria ainda Abel sem Leila? Haveria Gomez? Haveria Veiga, Zé Rafael? Haveria equilíbrio nas contas?

São perguntas pertinentes. Paulo Nobre teve a coragem de recuar e olhar para as raízes do clube. Foi seguido por quem deu continuidade ao trabalho bem feito e, depois, pela ousada empresária que ignorou conselhos e dicas sobre como deveria agir para, seguindo sua teimosia e intuição, escrever uma história de tremendo sucesso em muitas frentes dentro do clube.

O Palmeiras consegue manter sua camisa menos profanizada do que seus concorrentes por ter apenas dois patrocinadores - ambos empresas de Leila Pereira. Outras, como a do Corinthians, estampam muitas marcas em meio à numeração, nome dos atletas e o sagrado escudo. Haja talento para encaixar tudo em tão pouco espaço. Fica medonho? Fica. Mas quem está ligando?

Quando as camisas passaram a ser vendidas para patrocinadores, na década de 80, foi um escândalo. Muita gente chamando a atenção para a perda do espaço do sagrado naquilo que chamamos de manto. Isso ficou para trás. Agora podem meter no uniforme o que for: na meia, no calção, no sovaco se for preciso.