Medalhista olímpico vira árbitro do futebol: 'Chego mais rápido no lance'

E, de cara, por pouco Sandro não precisou ser promovido às pressas. No segundo tempo, o juiz Geodivan Welder Correa Siqueira sentiu uma lesão muscular e cogitou pedir para sair. "O time da casa tinha acabado de empatar, e a torcida poderia interpretar mal. Então ele começou a circular só no meio do campo, mais andando, e conseguiu terminar o jogo, sem que ninguém notasse", conta.

A favor de Sandro, que ganhou bronze com o revezamento 4x100m do atletismo brasileiro em Pequim-2008 e teve 10s11 como melhor da carreira nos 100m, está justamente a questão física. Aos 46 anos, ele ainda está em forma para tentar estar sempre o mais próximo possível das jogadas.

Imagem: Deborah Melo/FAF

"O que o pessoal da federação vê é que vou poder estar próximo dos lances. Hoje em dias os árbitros não conseguem acompanhar os lances por causa da velocidade dos jogadores. O julgamento do árbitro quando está perto do lance causa uma reação pro jogador, quando marca de longe é outra", avalia.

Foi exatamente a questão física que aproximou Sandro da arbitragem. Ele já conhecia alguns árbitros que treinavam na Vila Olímpica, assim como ele, e foi convidado a se inscrever no curso de árbitros que ocorreu no segundo semestre do ano passado. Teve boas notas nas provas teóricas, e passou sem grandes dificuldades pela prova física, logo na primeira tentativa, enquanto diversos colegas ficaram pelo caminho.

Os primeiros jogos foram dos mais desafiadores, no sub-12, quando a torcida é substituída por pais furiosos, que brigam entre si e se revoltam com qualquer marcação do árbitro que afete seus filhos. Ali, e no sub-14, trabalhou como assistente (o famoso bandeirinha), cargo que ele entende não ser para ele. "Assistente tem que ser bom dos olhos. No dia a dia eu uso óculos. Pela dinâmica atual, tem que ter quase um dom para ser assistente."