Levei meu filho para ver a Madonna e as minorias se expressando sem medo

"Amor, quer ver a Madonna?". Uma grande amiga ,que está fora do Brasil, tem outra grande amiga, que trabalha no Itaú, e que tinha visto minha coluna anterior, onde eu dizia não saber se iria à Copacabana, fez a pergunta que acordou a adolescente dos anos 90 que agora vos fala . "Quer?".

Eu nem sei como eu consegui. Não lembro do metrô lotado, da caminhada ate a entrada do show, dos passos ate o metro quadrado que abraçou meus 48 anos de existência. Quando eu vi, eu já estava ali, e como é bom a gente ter coragem de ouvir o acaso e recalcular as rotas.



Antes disso dois dias, a passagem de som já havia me dado um presente adiantado de dia das mães: mostrar pro meu filho caçula a importância da artista mais revolucionária dos séculos XX e XXI.

"Mas, mãe, eu tenho prova de física." Bento, qualquer coisa você explica para o seu professor que você foi ver um bairro tomado por minorias que, por alguns dias, foram maioria. E que por isso puderam se expressar sem medo. Que você foi ver a cidade parar para ver uma mina de 65 anos que em toda a sua trajetória deu voz a quem não tinha, e que até hoje corre riscos e se expõe em nome de causas que permitem, por exemplo, que o sexo feminino não seja visto como um gênero inferior. Isso sem falar na comunidade LGBTQIA+, que tem em Madonna uma aliada histórica.

Mostrar para o meu garoto que as nossas lutas devem ser as dele, que não estamos contra os homens e sim precisando que eles estejam conosco foi meu gol de bicicleta de 2024.

Assim como foi emocionante ver o William Bonner apresentando o JN diretamente de uma Porto Alegre devastada, ou assistir ao empresário que trouxe o show pro Brasil chorando de emoção em uma entrevista supostamente formal. Homens que choram, homens que chegam junto em momentos cruciais, homens que cuidam, que são vulneráveis - a isso, chamamos de força.

A propósito, aos que colocam o evento da popstar americana como adversário da tragédia do Rio Grande do Sul, um lembrete: não houve verba alguma da União no épico espetáculo oferecido por Madonna à bandeira do Brasil, e reservas de alegria são necessárias para uma nação.