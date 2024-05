Nadadores gaúchos ficam 'presos' no RS, e seletiva olímpica abrirá exceção

Segundo a CBDA, o programa de provas será readequado exclusivamente para a equipe, assim que o time gaúcho conseguir se deslocar de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. "As disputas serão separadas e discutidas diretamente com a equipe gaúcha", explicou a confederação.

Na prática, os atletas deverão ter o direito de fazer uma tomada de tempo, nadando sozinhos. E esse resultado valeria para a classificação geral da competição.

"Com essa decisão, a CBDA dará a mesma oportunidade a todos em Seletiva Única conforme estabelecido em edital. Essa decisão não trará benefícios ou prejuízos ao time do GNU ou de qualquer equipe, já que todos os atletas passarão pelas mesmas etapas de competição", explicou a confederação.

Ontem, quando já deveriam ter chegado ao Rio, os nadadores do GNU estavam na sede do clube organizando o alojamento que foi montado para receber desabrigados. De acordo com o GNU, cerca de 280 pessoas estão sendo acolhidas no Ginásio Bolha, na sede Moinhos de Vento.