Brasil vai a Paris no 4x400m masculino e pode sonhar com medalha

O 4x400m masculino do Brasil evitou um vexame completo no Mundial de Revezamentos e se classificou às Olimpíadas vencendo a terceira e última bateria de repescagem nas Bahamas. Se puder contar com Alison Piu em Paris, o time pode sonhar com medalha.

Piu corre os 400m rasos, tem índice olímpico, mas prioriza o 400m com barreiras. E as eliminatórias do 4x400m masculino em Paris será no mesmo dia da final dos 400m com barreiras. O combinado é: se a equipe passar à final, Piu pode entrar e fazer a diferença.

Hoje, sem ele, a equipe teve Vitor Hugo Miranda, que ontem tropeçou no início de sua passagem, e hoje manteve o Brasil na liderança. Foi assim a prova inteira. Primeiro com Lucas Carvalho, que já tem índice nos 400m, depois com Lucas Vilar, e por último com Matheus Lima, nova sensação do atletismo brasileiro, que tem índice nos 400m e nos 400m com barreiras.