Paulo André corre mal, e 4x100m fica sem vaga olímpica no Mundial

Hoje, o time de Rodrigo Nascimento, Renan Gallina, Erik Cardoso e Paulo André Camilo terminou atrás de Alemanha, Libéria e Suíça. O ex-BBB pegou o bastão em segundo e foi facilmente ultrapassado pelo liberiano e pelo suíço. Ele já não vinha competindo bem nos EUA, no camping, depois de um 10s14 para abrir a temporada.

Ainda assim, o Brasil tem boas chances de ir a Paris. O ranking olímpico começou a contar no ano passado, quando os brasileiros fizeram 38s19 no Mundial de Atletismo. Com essa marca, o país é o 10º do ranking, o melhor entre aqueles que não têm vaga. Trinidad & Tobago, que tem 38s30, e Suíça, que tem 38s53, são os que têm mais chance de ultrapassar o Brasil.

No feminino, as brasileiras não tiveram as mesmas oportunidades. Sequer treinaram juntas até a viagem até as Bahamas. Com passagens de bastão ruins, fizeram só o 11º tempo da repescagem, 43s51. Na série, a Suíça avançou com 42s75. A última vaga pelo ranking olímpico está com a China: 43s03. O Brasil não faz um tempo abaixo de 43s desde 2017.