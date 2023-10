Zero vírgula um quarenta e quatro pontos. Foi isso que separou Flávia Saraiva de uma inédita medalha de ouro no individual geral dos Jogos Pan-Americanos para o Brasil. Líder até o último aparelho, a brasileira optou por não utilizar sua melhor série, para preservar o tornozelo operado no fim do ano passado, foi ultrapasssada pela norte-americana Kayla DiCello, e faturou a prata.

Jade Barbosa também ficou muito perto de um feito histórico, mas terminou em quarto lugar. A brasileira, aos 32 anos, buscando voltar a um pódio individual de Pan depois de 16 anos, terminou com 53,333 pontos, mostrando todo seu potencial, mas o bronze foi para a norte-americana Jordan Chiles, que somou 53,999.

Com essa nota, Jade seria 11ª colocada do Mundial, três semanas atrás. Flavinha voltou a mostrar potencial para ser a quarta melhor ginasta do mundo, ainda mais quando voltar a fazer sua melhor série de solo. Daqui até Paris, pode entrar na briga por um lugar do pódio junto com Rebeca Andrade e Simone Biles.