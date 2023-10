Apesar do resultado, a comissão técnica preferiu montar a equipe para o Pan com os brasileiros de melhores resultados na Europa: Marlon Zanotelli, Pedro Veniss, Rodrigo Pessoa, Stephan Barcha e Yuri Mansur. No momento da convocação, o Pan era importante para o time, porque poderia classificar para as Olimpíadas. Agora, porém, a equipe já está classificada, uma vez que foi quarta colocada na Copa das Nações.

O principal animal de Yuri, porém, está machucado, ele não disputou a Copa das Nações, Luciana Diniz entrou no lugar dele, e foi o grande destaque da equipe, zerando a pista final. A expectativa era que ela o subsituísse no time do Pan, mas a Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) não conseguiu inscrevê-la, porque ela disputou os Jogos de Tóquio, em 2021, por Portugal, e o Pan exige três anos de quarentena para mudar de nacionalidade esportiva.

Foi neste contexto que, no sábado, um dia depois do fim do prazo de inscrições, a CBH anunciou uma convocação mantendo o quarteto Marlon, Rodrigo, Stephan e Pedro, e incluindo o nome de Doda, com o cavalo Dinozo Un Price.

Rodrigo só teria recebido a informação no domingo e, ato contínuo, pediu dispensa de ir ao Pan. Precisando correr contra o tempo, a CBH enviou uma convocação a Fábio Leivas, um veterano que, como Rodrigo, tem base nos EUA. A própria CBH, porém, não divulgou o documento. como costuma fazer.

Leivas, sim. Ele reproduziu a convocação no Instagram para informar que não aceitaria o chamado. "Por considerarmos que a conduta da escolha da equipe na reta final não foi a achávamos a mais correta, resolvemos declinar do convite", escreveu.

Procurada pela reportagem, a CBH não se posicionou oficialmente.