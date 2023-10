Quarto lugar vale muito

A participação do Brasil em Barcelona reforçou que o país compete por medalha olímpica em Paris. Mesmo desfalcado do conjunto Yuri Mansur/Miss Blue, por lesão da égua, o time foi segundo colocado na fase de classificação e empatou em oito pontos perdidos com França (prata) e Bélgica (bronze), ficando atrás pela soma dos tempos.

Foi fundamental para a equipe brasileira a participação de Luciana Diniz, amazona de 52 anos que disputou os Jogos de Atenas-2004 pelo Brasil, naturalizou-se portuguesa, foi a três Olimpíada pelo país europeu, e optou por voltar a representar o seu país de nascimento.

Montando Vertigo Du Desert, cavalo que ela levou ao 10º lugar em Tóquio-2020 e que não vinha participando de grandes competições desde então, Luciana zerou o percurso final e deixou a situação confortável para Rodrigo Pessoa, com o promissor Major Tom, na última volta. O veterano de 50 anos cometeu só uma falta, e selou a classificação.

A participação brasileira na final havia sido aberta por Pedro Veniss, com Nimrod de Muze, escalado para substituir o conjunto Marlon Zanotelli/Grand Slam, que havia zerado as eliminatórias. Pedro cometeu uma falta, com perda de quatro pontos. Já Stephan Barcha, com outro animal promissor, Privamera Império Egípcio, perdeu 10 pontos. O resultao dele foi descartado.

O ouro da Copa das Nações ficou com a Alemanha, que teve três conjuntos zerando o percurso final.