Charles do Bronx e o caminho para a revanche: O que o futuro reserva?

A vitória de Islam Makhachev sobre Renato Moicano no primeiro round do UFC 311, neste sábado (18), pode ter sido um bom sinal para Charles do Bronx. Isso porque, ao sair do octógono sem lesões, o russo, em princípio, deve estar disponível para retornar ao evento em breve, o que é relevante para o brasileiro, que ainda enfrenta incertezas sobre seu futuro.

Vale destacar que Makhachev enfrentou Moicano, mas originalmente seu oponente seria Arman Tsarukyan. Assim, o primeiro ponto a ser esclarecido é o que acontecerá com o lutador armênio. Caso ele seja confirmado como o próximo desafiante ao cinturão, Charles provavelmente terá que aguardar e, possivelmente, disputar outra luta nesse meio-tempo.

Por outro lado, existe a possibilidade de que Arman, tendo sido retirado do card na véspera do evento, não receba prioridade dos promotores para a próxima disputa. Nesse cenário, Charles se tornaria o principal candidato a enfrentar Makhachev, especialmente porque o russo saiu da luta sem danos. Arrisco dizer que, com essa configuração, a tradicional Semana Internacional da Luta, em junho, seria o palco ideal para uma aguardada revanche entre o campeão e o brasileiro.