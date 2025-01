Veja qual torcida sorrirá após os Majestosos do fim de semana

Já no domingo o embate do Morumbis será pelo Paulistão Sicredi.

Mas e aí, qual torcida tem mais chances de chegar com sorriso de orelha a orelha na escola ou no trabalho na segunda-feira?

Vamos por partes.

Para a Copinha a minha aposta é no São Paulo, mesmo com o Tricolor não podendo contar com o abusado artilheiro Ryan Francisco.

Acontece, minha gente, que a campanha do Clube da Fé durante o torneio foi muito mais consistente, tanto que terá o mando de jogo e apoio de sua torcida no Pacaembu.

O Corinthians só terá chances se repetir o roteiro que vimos contra o Grêmio (que tinha time muito melhor), achando um gol no início do duelo e se segurando na sequência com valentia.