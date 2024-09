Paolo Rossi faria hoje 68 anos. Ele foi o maior carrasco da nossa seleção?

Mas, para mim, neste ranking, existe um nome isolado na primeira colocação: o do italiano Paolo Rossi, que completaria hoje 68 anos.

Quem viveu a Tragédia do Sarriá, com nada menos que três gols do ex-Juventus, sabe bem o que é se frustrar com o futebol.

Muita gente, inclusive, nunca mais torceu para a nossa seleção depois daquela decepção.

Portanto, é claro, com todo o respeito a Zidane e a Ghiggia.

Mas nenhum outro jogador fez tanto brasileiro chorar quanto o ex-atacante italiano.

Abaixo, veja diversas fotos de sua carreira: