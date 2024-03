Bragantino dá duro choque de realidade no Santos, que precisa de reforços

Mas acontece que, com um homem a mais por quase todo o segundo tempo, todo mundo esperava muito mais do Peixe lá no Nabi Abi Chedid.

Vejo, por aí, muitos santistas descendo a lenha no técnico Fábio Carille.

E eles não deixam de ter um pouco de razão.

Afinal, o Peixe chegou a jogar num 4-2-4 durante a segunda etapa, com o numeroso ataque passando uma fome absurda.

Mas acontece também que Carille não tem tantas peças assim para povoar o meio-campo, o que nos leva ao debate: o Santos deveria ir ao mercado buscar mais reforços?

Por mais que, aparentemente, este time seja suficiente para jogar a Série B, o Alvinegro praiano não pode se conformar com tão pouco.