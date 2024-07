Apesar da vitória, o Fla é o maior desperdício do futebol sul-americano

Afinal, creio que seria possível repetir este desempenho "ok" com elencos mais enxutos, como faz Abel no Verdão.

Não é verdade?

E sei bem que, pelo menos hoje, a torcida do Flamengo não me xingará.

Sim, pois Tite conseguiu a proeza de fazer com que a Nação Rubro-Negra concorde comigo (risos).

Opine!