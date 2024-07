Fla e Verdão conseguiriam enormes patrocínios em crise como o Corinthians?

É a verdade nua e crua.

E, como a Fiel é a esmagadora maioria no Sudeste (24% x 16% do Flamengo), região mais rica de nosso País, obviamente as empresas crescem bem mais os olhos para o manto alvinegro do que para os demais.

Ah, e isso tudo vivendo a pior fase de sua história, hein?

Imaginem se estivesse bem como Fla e Palmeiras...

E isso tudo piora ainda mais a situação dos cartolas que por lá passaram nos últimos tempos.

Como conseguiram quebrar o clube com maior potencial financeiro do Brasil?