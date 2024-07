Palmeiras, que poderia ser líder, acaba em crise

Jogo travado, gritado, brigado, pouco organizado, afobado...

Quem acordou cedo para trabalhar nesta quarta-feira certamente teve enormes dificuldades para manter os olhos atentos ao monitor durante os 90 minutos.

Mas, nos instantes finais do duelo, a sensação foi de que o Palmeiras, que não vinha correndo riscos, se cansou e acabou deixando o Flu chegar com perigo.

Até que o ótimo John Arias, com assistência do estreante Serna, marcou o gol que decretou a vitória da equipe da casa, que deixa a lanterna do Brasileirão.

E, mais uma vez, vejo que as decisões de Abel tiveram grande influência no resultado.

Todo mundo sabe que ele não vive a sua melhor fase no Palmeiras.