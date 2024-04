Mustafá quebra silêncio e evita realimentar rusgas com Leila Pereira

À convite de Mustafá, o jornalista Arnaldo Branco levou o material completo da pesquisa para elaborar o dossiê entregue à Fifa em 2006. Este trabalho foi feito com a ajuda do ex-conselheiro Roberto Frizzo, que morreu no ano passado.

Segundo o ex-presidente, as idas e vindas da Fifa sobre o reconhecimento ou não se o Palmeiras é campeão mundial tem muito a ver com interesses econômicos, já que a entidade demorou a reconhecer outros torneios, como é o caso da Copa Intercontinental (disputada em um jogo no Japão entre 1980 e 2004).

"Não me importa se as pessoas escrevem nas redes sociais que o Palmeiras não é campeão mundial. O que é indiscutível, e o palmeirense tem que ter muito orgulho, é que foi uma vitória que resgatou o futebol brasileiro após o desastre [derrota para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950] no Maracanã", disse Mustafá.

Em 2014, pouco antes do início da Copa do Mundo no Brasil, em reunião do Comitê Executivo da Fifa, o Palmeiras foi reconhecido como campeão mundial.

Porém, Gianni Infantino, atual presidente da Fifa, só admite o reconhecimento dos clubes que ganharam a Copa Intercontinental, disputada entre 1960 e 2004, e o Mundial de Clubes, realizado desde 2005.