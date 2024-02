Melhor em tudo, Palmeiras alcança a liderança geral do Paulistão

Ao passar pela Portuguesa, no triunfo por 2 a 0 no estádio do Canindé, o Palmeiras segue invicto na sua luta em busca do tricampeonato do Campeonato Paulista.

No confronto, adiado da quinta rodada por causa da final da Supercopa do Brasil no duelo com o São Paulo, o Palmeiras não jogou bem, mas o que importa é que a equipe conseguiu os três pontos.

A equipe só deslanchou depois dos 15 minutos do segundo tempo após a expulsão do atacante Victor Andrade, que recebeu o cartão vermelho após o Thiago Luis Scarascati ser chamado pelo árbitro de vídeo para analisar o pisão do jogador da Lusa no zagueiro palmeirense Luan.