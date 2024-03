Endrick coroa ótima estreia do Brasil na era do técnico Dorival Júnior

É claro que Endrick, 17 anos, é o grande nome da vitória da Seleção Brasileira, por 1 a 0, sobre a Inglaterra, no estádio de Wembley. O garoto fez seu primeiro gol e se tornou o quarto jogador mais jovem a marcar pelo Brasil.

Neste momento de reconstrução da Seleção Brasileira, o mérito começa pelo técnico Dorival Júnior, que bastou fazer o simples para transformar bons jogadores, que tiveram poucos dias de treinos, para encarar um adversário muito mais encorpado, que jogou em sua casa e ostentava dez jogos de invencibilidade, com oito vitórias e dois empates.

Apesar de ser mais perigosa com a bola nos pés, em chances reais, as do Brasil foram maiores e foi uma pena o primeiro tempo ter terminado sem ao menos um gol.