Na reconstrução do Santos, Carille volta à final do Paulistão

Disputar a final do Paulistão mostra que o plano da gestão do presidente Marcelo Teixeira, que venceu a eleição em dezembro do ano passado, de reconstruir o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, prioridade do clube na temporada, está sendo muito bem executado.

Muito disso pelo trabalho do técnico Fábio Carille, que, em seu retorno ao Santos, depois de uma passagem pelo futebol japonês, apostou em um elenco com jogadores experientes e mesclou com os poucos que ficaram após a queda para a Série B.

Depois do susto na classificação das quartas de final, quando passou nos pênaltis contra a Portuguesa, no duelo na Vila Belmiro, a diretoria resolveu levar a semifinal para o estádio do Corinthians, onde, além de Carille, o zagueiro Gil e o meia Giuliano conhecem muito bem.

Empurrados por quase 45 mil torcedores, pela primeira como mandante na Neo Química Arena, o Santos jogou ao estilo Carille. Abriu o marcador no início do primeiro tempo com gol do zagueiro Joaquim, de cabeça, após cobrança de escanteio de Guilherme.

Autor da assistência, Guilherme ganhou o presente de Pedrinho, e, nos acréscimos, abriu 2 a 0.

Na etapa final, com o time mais organizado após as trocas promovidas pelo técnico Pedro Caixinha, a lei do ex, Eduardo Sasha deu esperanças ao Red Bull Bragantino e diminuiu o marcador.