Classificação demonstra que é uma pena Xavi encerrar seu ciclo no Barcelona

Com o apoio da torcida, que lotou o estádio Olímpico Lluis Company e não parou um minuto de apoiar, esse Barcelona encurralou e abriu 2 a 0 em 17 minutos, com gols de do meia Fermín López, cria da base, e do lateral Cancedo.

A prova de maturidade veio após o gol do zagueiro Rrahmani. Isso porque o sofrimento foi grande, e o goleiro Ter Stegen fez ótima defesa em cabeceio de Di Lorenzo.

Na etapa final o Napoli começou melhor, e o Barça só voltou a ter o controle das ações, quando Xavi tirou Christensen e Fermín López e entraram, respectivamente, Oriol Romeu e Sergi Roberto.

Mais forte na marcação e melhor no toque de bola, o sufoco terminou aos 38 minutos, na troca de passes de pé em pé, que terminou no gol do artilheiro Lewandowski.

Na pressão, o Napoli teve duas oportunidades, mas falhou nas finalizações.

O terceiro gol é simbólico, afinal, em agosto de 2020, Lewandowski foi um dos responsáveis pelo massacre de 8 a 2 aplicado pelo Bayern de Munique, na última vez que o Barcelona disputou as quartas de final da Liga dos Campeões.