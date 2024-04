Choque-Rei entrega pouco do que era esperado pelas duas torcidas

Não foi aquele marasmo apresentado no encontro Palmeiras e Flamengo, dois favoritos ao título, na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas o clássico Choque-Rei, um jogo muito aguardado pela rivalidade que envolve os dois clubes, também deixou o sabor de que poderia ter sido um encontro muito mais agradável.

Com recorde de público neste ano no estádio Morumbi, estabelecido com 55.694 presentes, São Paulo e Palmeiras ficaram no terceiro empate consecutivo em 2024. Pela Supercopa do Brasil, disputada no Mineirão, também terminou sem gols, mas o Tricolor, nos pênaltis, ficou com o título. Pelo Campeonato Paulista, com mando são-paulino, a igualdade foi em 1 a 1.

Na estreia do argentino Luis Zubeldía em um clássico paulista, contra o Palmeiras do português Abel Ferreira, do começo ao fim foi um jogo de muita disputa física e pouca inspiração do que as duas equipes são capazes de colocar em prática no controle das ações ofensivas.