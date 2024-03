Grupos de oposição a Leila oficializam união e criam chapa no Palmeiras

"Nosso futuro candidato ou candidata deverá se comprometer com as ideias e propostas que vamos construir de maneira colaborativa, inclusive com espaço para associados e torcedores serem ouvidos", completou.

Vale lembrar que na última eleição para decidir a sucessão de Maurício Galiotte, Leila Pereira saiu como concorrente única e não teve nenhum opositor nas urnas. Desta vez, o Movimento Palmeiras Avante promete lançar um nome.

