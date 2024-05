Palmeiras liga o modo desistir jamais no final e vence o Botafogo

No próximo dia 23, o Palmeiras joga pelo empate. O Botafogo precisa vencer por dois gols de vantagem. Em caso de triunfo dos botafoguenses por um gol de vantagem, os times disputarão a vaga em cobranças de pênaltis.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Com a aposta em time misto, o Palmeiras até começou bem, mas no primeiro tempo, com a aposta em usar os contragolpes, as chances mais claras de gols foram do Botafogo.

O técnico Abel Ferreira agiu no intervalo e voltou com Rony para o segundo tempo, e o camisa 10 teve tudo para ser o grande protagonista

Sem marcar havia 11 jogos, justamente o último gol tinha sido contra o Botafogo, pelo Campeonato Paulista, no dia 9 de março, Rony desencantou, como naquela tarce na Arena Barueri, na conexão com Mayke

Depois, ele ficou bastante frustrado por não ter comemorado mais dois gols. Primeiro, finalizou com o gol aberto, mas a bola bateu em Estêvão, e outro foi anulado pelo árbitro de vídeo.

Parecia um jogo controlado, mas o final pintou o Palmeiras da superação, de não desistir jamais e incendiar o estádio, após o Botafogo empatar com Patrick Brey, em falha de marcação da defesa, que terminou no erro do goleiro Marcelo Lomba.