Palmeiras sofre segunda ameaça hacker em um ano após tentativa de extorsão

O Palmeiras sofreu uma ameaça hacker no último domingo (24), mas não detectou nenhum novo ataque ao seu sistema.

O que aconteceu

Um usuário do X — antigo Twitter - publicou no fim de semana dados confidenciais que seriam do Palmeiras. Os posts revelavam supostos salários de jogadores, premiações e até detalhes da venda de Endrick ao Real Madrid. O clube não confirmou se as informações são verdadeiras.

A reportagem apurou que não houve nenhum ataque novo ao sistema do clube. Tratam-se de informações que teriam sido coletadas há cerca de um ano, no primeiro ataque, quando o hacker teve acesso ao diretório administrativo — não houve qualquer prejuízo aos associados, tampouco aos sócios Avanti. Na ocasião, o conteúdo não chegou a ser divulgado.