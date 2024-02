Na volta de Endrick, Flaco López mantém o faro de artilheiro

Em mais um rodízio na escalação, o técnico Abel Ferreira demonstrou que pode acelerar o crescimento de jogadores da base, dar mais rodagem aos que atuam pouco e adaptar rapidamente os novos reforços.

Foi dessa maneira que o Palmeiras conseguiu "amassar" o São Bernardo, vencer, por 1 a 0, no estádio 1º de Maio, no ABC, e se manter como único time invicto deste Campeonato Paulista.

Com os três pontos, o Palmeiras ampliou a vantagem na liderança do Grupo B, com 17 pontos em sete partidas, e também tem o melhor aproveitamento no geral. Porém, na pontuação, o mais bem colocado é o Santos, que soma 19 pontos em oito partidas.