Lamine Yamal, 16 anos, é aposta do Barcelona na decisão contra o Napoli

Passado indigesto

Referência do Barcelona multicampeão na década passada, Xavi não estava mais no elenco que levou de 8 a 2 do Bayern de Munique.

Naquela edição do torneio, por conta da pandemia da Covid-19, as quartas de final foram realizadas em jogo único, no estádio da Luz, casa do Benfica, em Lisboa, Portugal.

Em crise, dentro e fora de campo, mesmo com a dupla Messi e Luiz Suárez, o Barça ruiu diante do rolo compressor alemão, que rumou para o título do torneio, conquistado na final diante do PSG de Neymar e Mbappé.

Curiosamente, o centroavante Robert Lewandowski, um dos destaques do time alemão na ocasião, é hoje também outra aposta do setor ofensivo do Barcelona.

Caso consiga a classificação, o Barcelona repetirá o que aconteceu nas oitavas de final de 2019/20. O clube empatou em 1 a 1 com o Napoli no jogo de ida na Itália, em fevereiro, antes da explosão dos casos de Covid, e venceu, por 3 a 1, em agosto, no Camp Nou, sem a presença de torcedores.