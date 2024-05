Palmeiras goleia sem fazer força e vê Endrick tomar amarelo ridículo

O gol de Endrick também fica marcado por bater novamente a meta estabelecida em contrato com o Real Madrid, o que gera mais R$ 13 milhões ao Palmeiras.

O decorrer da partida foi absolutamente tranquilo, com a tradição mantida de um primeiro tempo não tão forte e um segundo tempo bem melhor. Weverton até tocou na bola, mas não fez grandes defesas. As duas grandes oportunidades do Liverpool foram paradas pela arbitragem por impedimento: um gol anulado e um pênalti cancelado.

Fica também o destaque para Raphael Veiga, que fez dois gols e ficou pela travessão de marcar o hat-trick depois de amargar uma fase ruim em que ele mesmo precisou desabafar e pedir desculpas nas redes sociais. Rony e Gustavo Gómez, de pênalti, completaram o placar.