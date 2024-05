Palmeiras usa concorrência para vender Estêvão por valor maior do que multa

Esse é o primeiro grande ponto de debate. A ideia é colocar em contrato metas absolutamente fáceis de serem atingidas até os 45 milhões de euros, o que representa cerca de R$ 245 milhões. Só de entrar em campo ele já estaria batendo a meta. Além disso, haverá uma trava para o Chelsea não conseguir driblar o Verdão com uma possível revenda e evitando o pagamento desses bônus.

A partir dos 45 milhões de euros, as metas passariam a ser mais rigorosas, com número de gols, participações em campeonatos continentais, convocações pela seleção e outros detalhes que ainda estão sendo tratados sob sigilo.

As metas ajudam não só o Chelsea a ter mais segurança sobre o jovem vingar, mas também servem como uma forma de respeitar normas do fair play financeiro na Premier League. Os gastos são diluídos ao longo das temporadas e apresentados de uma forma diferente do que em uma negociação apenas com valores fixos.

É justamente por isso que o time inglês não apresenta logo uma proposta para pagar a multa rescisória, que é de 45 milhões de euros e não de 60 milhões de euros como já chegou a replicar esse colunista após reportagens da imprensa europeia. Neste caso, o pagamento precisaria ser feito à vista.

Além de não querer pagar à vista, o Chelsea entende ser um atrativo oferecer um valor superior a multa para vencer a concorrência de outros europeus. No momento, ninguém apresentou nada melhor.

Por fim, o prazo de saída também é tratado como fundamental. O Palmeiras gostaria de segurar o jovem até o fim de 2025. Ele teria condições de sair quando completar 18 anos, em abril do ano que vem, mas precisaria esperar a janela abrir para ser registrado. Por isso, sua permanência pelo menos até o fim do Mundial de Clubes no ano que vem é dada como certa.