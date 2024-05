Palmeiras: Chelsea avança e sinaliza com até R$ 300 milhões por Estêvão

O Chelsea resolveu entrar forte na disputa por Estêvão e trabalha para enviar muito em breve ao Palmeiras uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 164 milhões) fixos, com outros 20 milhões de euros (R$ 136 milhões) em objetivos. No total, um valor global que pode atingir até 55 milhões de euros (R$ 300 milhões).

Não é de hoje que o clube inglês acompanha de perto e tem interesse na contratação de jovem atacante do Verdão, tendo já sinalizado recentemente com dois outros valores. Ambos, no entanto, não agradaram.

Tratado na Academia de Futebol como "Messinho", Estevão, de 17 anos, tem contrato válido até 2026 com o Palmeiras, onde estreou profissionalmente em 2023. Ao todo, fez 11 jogos oficiais e marcou um gol sob o comando de Abel Ferreira. É nome frequente nas convocações da seleção de base do Brasil.