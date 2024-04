O delírio de Textor e perguntas que fazem sua tese não ter pé nem cabeça

Confesso que passei horas desde as últimas declarações de John Textor tentando entender o que ele queria com as acusações de manipulação de resultados nas duas últimas duas edições de Brasileirão. A história é absolutamente sem pé e nem cabeça. Um completo delírio. Falar algo tão grave e colocar em risco o caráter de dezenas de pessoas sem apresentar absolutamente nenhuma prova é tão inconsequente que não dá para acreditar sequer que ele esteja se levando a sério.

Vai ver que ele se perdeu no personagem, não percebeu que pode estar cometendo um crime e vai tentar criar uma narrativa para justificar uma das maiores entregadas da história do futebol brasileiro. Ou será que ele está criando uma situação para sair do Botafogo? Textor, se eu estiver errado e você tem provas de tudo isso, por favor apresente. Seria uma revolução histórica e você mereceria uma estátua.

Mas, por enquanto, a sua história é tão surreal que dá vontade de rir. O empresário norte-americano adota o discurso de que quer melhorar o futebol brasileiro, que vai combater a corrupção e se coloca como vítima. Mas como acreditar em alguém que diz desde o ano passado que tem provas e que até agora não apresentou absolutamente nada consistente? Por qual razão você tem uma prova que poderia parar o país e guarda por seis meses?