Casas de apostas fazem patrocínios dispararem, mas Fla segue líder absoluto

Depois de impressionar em 2023 com uma receita que superou a casa do R$ 1 bilhão mesmo em um ano sem vencer nenhum título, o Flamengo não para de aumentar as suas receitas. Recentemente, o time anunciou um acordo com o Zé Delivery para estampar seu uniforme e a estimativa é que o valor de patrocinadores chega a R$ 240 milhões, aumentando a sua vantagem como o time que mais recebe neste quesito.

Essa valorização tem ficado mais evidente ano a ano, em movimento que chega ao seu ápice em 2024. Em fevereiro, por exemplo, o Corinthians anunciou valores na casa dos R$ 120 milhões anuais com a Vai de Bet, apenas pelo espaço máster do uniforme, novo recorde absoluto no futebol brasileiro. Já entre as outras propriedades, o mandatário alvinegro, Augusto Melo, projetou, no início do ano, que espera arrecadação total acima dos R$ 200 milhões.

Nesta corrida, o Palmeiras ficou para trás recebendo os mesmos R$ 81 milhões que já tinha desde 2017, quando chegou a ser apontado como o uniforme mais valioso das Américas. O São Paulo recebe cerca de R$ 50 milhões da Superbet. Já na série B, o Santos anunciou novo contrato com a Blaze neste mês, prevendo um aumento em relação aos R$ 45 milhões recebidos em 2023.