Palmeiras: Impaciência no Allianz preocupa Abel Ferreira e comissão

O jogo de hoje (7) no Allianz Parque vai ser mais um teste na paciência do torcedor palmeirense. O comportamento das arquibancadas tem sido tema de conversas de jogadores e comissão técnica e preocupa para a decisão do Paulista diante do Santos.

A ansiedade foi amplamente notada na partida contra o Novorizontino, na semifinal, quando o Verdão fez um péssimo primeiro tempo e conseguiu vencer por 1 a 0 após gol de Endrick.

Na visão da comissão técnica, o time poderia ter rendido melhor, mas a torcida também poderia compreender que uma semifinal contra o acertado time do Novorizontino não seria fácil.