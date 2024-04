Palmeiras toma baile no 1º tempo, mas mostra por que tem time histórico

O time ficava apenas na tentativa de ligação direta, buscando a correria de Endrick ou de Rony, que ainda tinha de cumprir um papel de marcação pela esquerda da defesa, justamente onde Kendry Paes mostrava o motivo de ser apontado como uma das joias do continente.

Ele fez um golaço passando como quis pela zaga do Palmeiras e, depois, aproveitou uma pixotada de Piquerez para dar a assistência do 2 a 0. Enquanto isso, do outro lado, a dobra de laterais com Marcos Rocha e Mayke se mostrava inútil. Pela primeira vez em muito tempo, era difícil acreditar em uma reação palmeirense.

É que aí na única vez que foi ao ataque, o Palmeiras conseguiu descontar nos minutos finais do primeiro tempo com Endrick e voltou para o segundo tempo completamente diferente.

Não que o Verdão tenha dominado o jogo, mas ao menos conseguiu trocar passes, segurar a bola no campo de ataque e dar um pouco de esperança ao seu torcedor. Era uma melhora tímida, mas o suficiente para assustar os donos da casa. Abel Ferreira foi ao ataque com as entradas de Estevão, Luís Guilherme, Lázaro, Flaco López e Vanderlan em dois lotes de substituições, inclusive tirando Luan e ficando apenas com Gómez como zagueiro de origem.

Quando os dois primeiros entraram, o time já recuperou o fôlego na criação, até porque Veiga estava muito mal. Depois, no primeiro toque de Flaco no jogo, ele achou Lázaro na entrada da área para empatar a partida.

O empate já poderia ser comemorado como um grande resultado, mas Luís Guilherme resolveu mostrar que ainda dava para ser melhor. Em um golaço, o jovem chutou da entrada da área e fez o 3 a 2, para enlouquecer todo mundo, inclusive Abel Ferreira, que invadiu o campo.