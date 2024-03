Clubes da Libra assinam pré-contrato com a Globo por Brasileiro com Santos

Os clubes da Libra assinaram um pré-contrato vinculante com a Globo para a venda dos direitos de TV do Brasileiro de 2025 a 2029. O Santos confirmou sua participação no acordo, enquanto o Corinthians segue indeciso e pode aderir posteriormente. O valor total do contrato é de R$ 1,3 bilhão.

Na sexta-feira, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Grêmio, Vitória, Bahia e Red Bull Bragantino assinaram o pré-contrato com a Globo. Com isso, o Santos tomou a decisão de se manter na Libra, além de ter assinado com a Globo para a Série B de 2024.

O Corinthians continua a ser uma incógnita. O clube recebeu a proposta da Libra e Globo, e outra oferta da Liga Forte Futebol. Se optar pela Globo, basta aderir ao acordo.