O blog fica de férias até o dia 23 de abril, mas você não ficará sem ver e ouvir quem escreve nele. Sigo com as participações no Posse de Bola, toda 2ª e 6ª feira, às 9h, no YouTube do UOL e nos principais tocadores de podcast, além dos pitacos esporádicos nas redes sociais.

Até lá